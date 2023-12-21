В крови нашли метадон: Младенец скончался в Петербурге после того, как мать-наркоманка покормила его грудью

В Санкт-Петербурге в крови умершего младенца обнаружили метадон. Наркотик попал в его организм с молоком матери, сообщает SHOT.

Известно, что ребёнок умер после того, как 44-летняя мать покормила его грудью. Сильнейшее вещество нашли в крови и внутренних органах малышки. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за наркотики, оставление ребёнка в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию четырёхмесячной девочки. Всего горе-родителям грозит до четырёх лет колонии.

К слову, о них: 44-летняя наркоманка и её 43-летний муж не работают, у последнего за спиной послужной список из шести судимостей, в том числе по одной за наркотики и мошенничество и сразу четыре — за кражу. Живёт пара с бабушкой и братом отца погибшей малышки в Приморском районе Северной столицы.