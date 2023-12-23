Пятна на теле и синие губы: В Пермском крае младенец умер после пробы Манту

В Пермском крае четырёхмесячная девочка умерла после того, как ей сделали пробу Манту. Об этом сообщает местное издание PARMANEWS.

Всё произошло в городе Кудымкаре 11 декабря. Педиатр после осмотра сделал малышке Манту, однако уже ночью её самочувствие сильно ухудшилось, а к утру температура поднялась до 39 градусов. На следующий день мать получила направление в стационар, однако врачи младенца не приняли. Девочку удалось госпитализировать лишь 13 декабря, но и это несильно помогло.

В больнице маленькой пациентке стало ещё хуже — жаропонижающее совсем не помогало. В итоге на её теле появились пятна, губы начали синеть, а в какой-то момент девочка и вовсе стала задыхаться. Врачи не смогли её спасти и констатировали смерть. 16 декабря малышку похоронили.

Теперь мать винит врачей в случившейся трагедии. Женщина говорит, что медики не взяли у её дочери анализы, а также не оказали должное лечение. По данному факту уже проводится проверка сотрудниками СК, инцидент на контроле у регионального Минздрава.