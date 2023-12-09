Под Тверью трёхлетняя девочка умерла от пневмонии, пока врачи лечили ротавирус

В Тверской области разбираются в смерти трёхлетней девочки из города Старицы, которой долго не могли поставить верный диагноз и до последнего возили по больницам. Как рассказала SHOT мама погибшей, роковая болезнь началась с температуры в 39,5 градуса и рвоты.

Женщина вызвала скорую помощь, которая приехала из Твери только через четыре часа. Бригада осмотрела девочку, но не смогла поставить точный диагноз, ограничившись уколом жаропонижающего. Тогда родители стали ждать участкового врача, он должен был приехать на следующее утро.

Однако никто так и не приехал, а ребёнку тем временем становилось всё хуже: тело начало леденеть, а температура — падать. Тогда мама снова вызвала скорую помощь, которая лишь через полтора часа забрала их в городскую больницу. Там врачи поставили девочке диагноз: ротавирус. Медики сказали, что его в учреждении не лечат.

Пришлось дожидаться другой кареты и ехать в областной центр. По пути малышке даже не поставили капельницу и не дали лекарств, только замеряли пульс. Он был слабый, девочка начала синеть.

Но и в Твери ребёнку не помогли, отправив в другую больницу. Они опять сели в машину скорой помощи и выдвинулись в третье учреждение. По пути ребёнок начал синеть и перестал говорить. Как успокаивали врачи, это происходило якобы из-за обезвоживания. По прибытии в приёмное отделение зрачки малышки уже не реагировали на свет. По словам убитой горем матери, реанимацию долго не могли освободить, а потом уже было поздно. В итоге девочка скончалась.

По предварительным выводам экспертизы, "загадочной" болезнью, которую упорно не видели тверские врачи, оказалась пневмония, вирусов в организме погибшей не нашли. Мать ждёт результаты судмедэкспертизы и готовит обращение в Генеральную прокуратуру. Она обвиняет врачей в халатности и бездействии. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".