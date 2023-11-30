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30 ноября, 16:57

Мама умершей в уральском лагере девочки-вожатой поделилась своей версией трагедии

Мать умершей в лагере "Солнышко" на Урале девочки винит последствия CoViD

Причиной гибели 15-летней девочки в детском лагере "Солнышко" в закрытом городе Лесной Свердловской области могут быть осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции. Таким предположением с журналистами поделилась мать покойной Светлана.

"Она незадолго до этого болела ковидом. Думаю, всё дело в осложнениях после болезни, хотя в день смерти она на здоровье не жаловалась", — сказала Светлана в беседе с URA.RU.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что 15-летняя школьница, которая приехала в оздоровительный лагерь "Солнышко" в ЗАТО Лесной Свердловской области, умерла после потери сознания. По информации прокуратуры, в среду около 16:05 девочка приехала в лагерь по путёвке. Она была в отряде вожатых. Спустя чуть более часа, в 17:30, после занятий в актовом зале школьнице стало плохо, она лишилась чувств. Медикам не удалось её спасти.

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Юрий Лысенко
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