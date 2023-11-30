Мама умершей в уральском лагере девочки-вожатой поделилась своей версией трагедии

"Она незадолго до этого болела ковидом. Думаю, всё дело в осложнениях после болезни, хотя в день смерти она на здоровье не жаловалась", — сказала Светлана в беседе с URA.RU.

Напомним, сегодня стало известно о том, что 15-летняя школьница, которая приехала в оздоровительный лагерь "Солнышко" в ЗАТО Лесной Свердловской области, умерла после потери сознания. По информации прокуратуры, в среду около 16:05 девочка приехала в лагерь по путёвке. Она была в отряде вожатых. Спустя чуть более часа, в 17:30, после занятий в актовом зале школьнице стало плохо, она лишилась чувств. Медикам не удалось её спасти.