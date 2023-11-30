Девочка умерла спустя час после приезда в лагерь под Екатеринбургом

15-летняя школьница, которая приехала в оздоровительный лагерь "Солнышко" в ЗАТО Лесной Свердловской области, умерла после потери сознания. Медики пытались помочь подростку, но девочку спасти не удалось.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в среду около 16:05 девочка приехала в лагерь по путёвке. Она была в отряде вожатых. Спустя чуть более часа, в 17:30, после занятий в актовом зале школьнице стало плохо, она потеряла сознание. Медицинские работники пытались оказать ребёнку помощь, но, несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась. Сейчас прокуратура ЗАТО Лесной проводит проверку, выясняя обстоятельства случившегося.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и первой медицинской помощи в деятельности муниципального учреждения", — сообщили в ведомстве.