Таинственная смерть двухмесячной девочки в больнице Пскова шокировала россиян

В Псковской детской областной клинической больнице умерла двухмесячная девочка. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, а региональные власти назначали проведение экспертизы. Об этом проинформировала пресс-служба СК РФ по региону.

Информация о смерти девочки в детской областной клинической больнице, куда её перевели из областной инфекционной клинической больницы Пскова, быстро распространилась по соцсетям после поста тёти малышки, вызвав значительный резонанс. Некоторая часть пользователей полагает, что ребёнку, которому не исполнилось и двух месяцев, попросту не оказали своевременной медицинской помощи. Тётя девочки пожаловалась, что убитой горем матери до сих пор не дали внятного ответа о причинах её смерти. Она попросила придать истории как можно больше огласки. На трагедию после этого отреагировали в СК и региональном Комитете по здравоохранению РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в детской областной клинической больнице. Назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана комплексная оценка действиям детской областной клинической больницы и Псковской областной инфекционной клинической больницы", — сообщили в пресс-службе СУ РФ.

Представители регионального Комитета по здравоохранению РФ также прокомментировали трагедию, сообщив, что, по их данным, региональные власти вместе с филиалом страховой организации "Макс-М" проводят экспертизу "качества оказания медицинской помощи". Пока она не закончена.