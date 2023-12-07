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7 декабря, 11:11

Пятилетнего малыша придавил тяжёлый шкаф с одеждой в детсаду под Пермью

СКР завёл дело о халатности после падения шкафа на мальчика в детсаду Кудымкара

<p>Место происшествия. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/suskperm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Пермскому краю</a></p>

Место происшествия. Обложка © VK / СУ СК России по Пермскому краю

В детском саду города Кудымкара в Пермском крае на пятилетнего мальчика рухнул шкаф с одеждой, нанеся ему тяжёлые травмы. Следствие завело уголовное дело о халатности в отношении сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Установлено, что 2 октября в раздевалке детского сада на 5-летнего воспитанника упал шкаф с одеждой, который не был закреплён. В результате чего ребёнок получил тяжёлые травмы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в публикации.

Сейчас оперативники проводят расследование инцидента. По его итогам будут установлены лица, которые будут привлечены к уголовной ответственности за случившееся.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что на Урале мальчик застрял в сенях и замёрз насмерть, пока его родители спали в тёплой кровати. Ребёнок из многодетной семьи вышел из дома, однако обратно вернуться уже не смог.

Юрий Лысенко
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