Пятилетнего малыша придавил тяжёлый шкаф с одеждой в детсаду под Пермью
СКР завёл дело о халатности после падения шкафа на мальчика в детсаду Кудымкара
Место происшествия. Обложка © VK / СУ СК России по Пермскому краю
В детском саду города Кудымкара в Пермском крае на пятилетнего мальчика рухнул шкаф с одеждой, нанеся ему тяжёлые травмы. Следствие завело уголовное дело о халатности в отношении сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Установлено, что 2 октября в раздевалке детского сада на 5-летнего воспитанника упал шкаф с одеждой, который не был закреплён. В результате чего ребёнок получил тяжёлые травмы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в публикации.
Сейчас оперативники проводят расследование инцидента. По его итогам будут установлены лица, которые будут привлечены к уголовной ответственности за случившееся.
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