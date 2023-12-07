Пятилетнего малыша придавил тяжёлый шкаф с одеждой в детсаду под Пермью

В детском саду города Кудымкара в Пермском крае на пятилетнего мальчика рухнул шкаф с одеждой, нанеся ему тяжёлые травмы. Следствие завело уголовное дело о халатности в отношении сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Установлено, что 2 октября в раздевалке детского сада на 5-летнего воспитанника упал шкаф с одеждой, который не был закреплён. В результате чего ребёнок получил тяжёлые травмы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в публикации.

Сейчас оперативники проводят расследование инцидента. По его итогам будут установлены лица, которые будут привлечены к уголовной ответственности за случившееся.