26-летняя мать сожгла дочку заживо после дня рождения, перепутав детскую кроватку с духовкой
В США мать сожгла младенца в духовке и утверждает, что перепутала её с кроваткой
Жительница Канзас-Сити и погибший малыш. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Zariah Mmy
В Канзас-Сити, в американском штате Миссури, 26-летняя мать убила свою дочь, которой было всего около месяца. Женщина сожгла младенца в духовке, утверждая, что перепутала её с детской кроваткой. Чудовищную историю сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру.
Трагедия развернулась 9 февраля. Мать сама позвонила в полицию и сообщила, что её малышка перестала дышать. Силовики назвали жуткой сцену, которую они увидели, войдя в дом. Прибывшие полицейские обнаружили мёртвую девочку, одежда на ней обгорела. 26-летняя мать девочки, которая за день до трагедии праздновала свой день рождения, утверждала, что случайно положила дочь в духовку, перепутав её с детской кроваткой.
В итоге женщину обвинили в "создании угрозы благополучию ребёнка". Дедушка погибшей девочки рассказал журналистам, что в этот день ему позвонила мать внучки и сказала, что с её дочерью "что-то не так и надо немедленно ехать домой". Вернувшись, мужчина почувствовал в доме запах гари, а затем заметил свою внучку без сознания.
Знакомые полагают, что у 26-летней матери могли быть проблемы с психическим здоровьем. По их словам, ребёнок был "очень жизнерадостным" и "постоянно улыбался". В своих соцсетях женщина называла свою дочь принцессой и заявляла, что собирается стать для неё лучшей матерью на свете.
Ранее московский суд заключил под арест 17-летнюю мать, которая убила дочь и спрятала тело на балконе. Девушка утопила ребёнка во время купания в ванне.