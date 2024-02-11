26-летняя мать сожгла дочку заживо после дня рождения, перепутав детскую кроватку с духовкой

В Канзас-Сити, в американском штате Миссури, 26-летняя мать убила свою дочь, которой было всего около месяца. Женщина сожгла младенца в духовке, утверждая, что перепутала её с детской кроваткой. Чудовищную историю сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру.

Трагедия развернулась 9 февраля. Мать сама позвонила в полицию и сообщила, что её малышка перестала дышать. Силовики назвали жуткой сцену, которую они увидели, войдя в дом. Прибывшие полицейские обнаружили мёртвую девочку, одежда на ней обгорела. 26-летняя мать девочки, которая за день до трагедии праздновала свой день рождения, утверждала, что случайно положила дочь в духовку, перепутав её с детской кроваткой.

В итоге женщину обвинили в "создании угрозы благополучию ребёнка". Дедушка погибшей девочки рассказал журналистам, что в этот день ему позвонила мать внучки и сказала, что с её дочерью "что-то не так и надо немедленно ехать домой". Вернувшись, мужчина почувствовал в доме запах гари, а затем заметил свою внучку без сознания.

Знакомые полагают, что у 26-летней матери могли быть проблемы с психическим здоровьем. По их словам, ребёнок был "очень жизнерадостным" и "постоянно улыбался". В своих соцсетях женщина называла свою дочь принцессой и заявляла, что собирается стать для неё лучшей матерью на свете.