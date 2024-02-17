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Мать чудом выжившего в мороз младенца из мусорного бака не смогла объяснить свой поступок

В Новосибирске задержали мать, выбросившую младенца в пакете в мусорный бак

17 февраля, 08:13
В Новосибирске в мусорном контейнере обнаружен младенец. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске в мусорном контейнере обнаружен младенец. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске полиция задержала мать новорождённого, которого ранее нашли в полиэтиленовом пакете в мусорном контейнере во дворе одной из многоэтажек. Малыш чудом остался жив, несмотря на 30-градусный мороз.

"В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство новорождённого ребёнка в городе Новосибирске задержана его мать", — сообщает областной СК.

Женщине уже предъявили обвинение. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Мотивы своего поступка задержанная объяснить не смогла.

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Напомним, во дворе жилого дома в Железнодорожном районе Новосибирска обнаружен полиэтиленовый пакет с младенцем внутри. Малыш госпитализирован. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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