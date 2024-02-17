"Мама в законе" с Кубани растила из маленькой дочки преступницу, соблазняя конфетами

В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае состоится суд над местной жительницей, заставлявшей девятилетнюю дочь красть из магазинов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Следствие выяснило, что 30-летняя женщина, имевшая судимость в прошлом, крала продукты из сетевых магазинов вместе с собственной дочкой. "Мама в законе" убеждала девочку скрытно класть в рюкзак украденное, обещая ей потом купить за это сладости.