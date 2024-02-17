"Мама в законе" с Кубани растила из маленькой дочки преступницу, соблазняя конфетами
На Кубани будут судить женщину, заставлявшую свою дочь красть из магазинов
В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае состоится суд над местной жительницей, заставлявшей девятилетнюю дочь красть из магазинов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.
Следствие выяснило, что 30-летняя женщина, имевшая судимость в прошлом, крала продукты из сетевых магазинов вместе с собственной дочкой. "Мама в законе" убеждала девочку скрытно класть в рюкзак украденное, обещая ей потом купить за это сладости.
В отношении матери ребёнка завели уголовное дело по статье "Кража", кроме того, её обвиняют в вовлечении несовершеннолетней в преступную деятельность. В общей сложности она может получить до шести лет тюрьмы.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как жительница Екатеринбурга заставила своего сына гулять с собакой на морозе в одних носках. Происходящее было заснято на камеру. Пользователи социальных сетей заявляют, что женщина игнорировала жалобы мальчика, при этом кричала на него и бранила, не стесняясь в выражениях. Позже мать ребёнка прокомментировала инцидент, заявив, что хотела проучить сына за то, что до этого он очень долго выгуливал собаку, подвергнув её риску подморозить лапы.
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