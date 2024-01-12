Жительница Екатеринбурга заставила сына выгуливать собаку без обуви в мороз

В Екатеринбурге местная жительница заставила сына выгуливать собаку без обуви в мороз. В соцсетях сообщают, что мать не реагировала на возмущения ребёнка, кричала и ругалась на него матом.

Инцидент произошёл в микрорайоне "Солнечный". В СМИ отмечается, что женщина вывела мальчика на улицу в одних носках якобы в воспитательных целях. История уже привлекла внимание правоохранительных органов, а также уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

"Женщина установлена, с ней занимаются правоохранители. Что касается нас — мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учёте, была во внимании или нет?" — рассказал Мороков "Газете.ru".