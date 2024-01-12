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12 января, 07:54

Жительница Екатеринбурга заставила сына выгуливать собаку без обуви в мороз

Ребёнок гуляет без обуви в Екатеринбурге. Обложка © VK / "Инцидент | Свердловская область"

Ребёнок гуляет без обуви в Екатеринбурге. Обложка © VK / "Инцидент | Свердловская область"

В Екатеринбурге местная жительница заставила сына выгуливать собаку без обуви в мороз. В соцсетях сообщают, что мать не реагировала на возмущения ребёнка, кричала и ругалась на него матом.

Инцидент произошёл в микрорайоне "Солнечный". В СМИ отмечается, что женщина вывела мальчика на улицу в одних носках якобы в воспитательных целях. История уже привлекла внимание правоохранительных органов, а также уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

"Женщина установлена, с ней занимаются правоохранители. Что касается нас — мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учёте, была во внимании или нет?" — рассказал Мороков "Газете.ru".

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Ранее Лайф писал, что на Урале местные жители обнаружили женщину с ребёнком, на которых не было верхней одежды и обуви. Замерзавших госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Ян Поланин
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