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11 января, 01:34

Иммунолог рассказала, как правильно отогреть ребёнка после прогулки в мороз

Иммунолог Скорпилева: Нельзя растирать ребёнка после мороза мокрыми рукавицами

Чтобы после прогулки на морозе правильно согреть ребёнка, не дав ему простудиться, нужно следовать нескольким правилам. Подробнее о них рассказала РИА "ФедералПресс" иммунолог Зоя Скорпилева.

"Если замёрзли руки-ноги, то мы раздеваем ребёнка и погружаем в тёплую (не в горячую) воду руки и ноги. Ни в коем случае нельзя растирать мокрыми рукавичками ни щёки, ни остальные части тела. Потому что, если есть обморожение, можно повредить кожные покровы", — предупредила Скорпилева.

Повышать температуру воды можно, когда ребёнок привыкнет к той, что уже выставлена. Кроме того, малышу можно дать горячий чай, переодеть в сухую домашнюю одежду и завернуть в плед. Если вышеописанным способом не удалось избавиться от обморожения, нужно вызвать врача.

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Ранее в Ленинградской области после прогулки с бабушкой и дедушкой скончался двухлетний ребёнок. Это произошло с ним из-за аллергии на холод.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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