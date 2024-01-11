Иммунолог рассказала, как правильно отогреть ребёнка после прогулки в мороз

Чтобы после прогулки на морозе правильно согреть ребёнка, не дав ему простудиться, нужно следовать нескольким правилам. Подробнее о них рассказала РИА "ФедералПресс" иммунолог Зоя Скорпилева.

"Если замёрзли руки-ноги, то мы раздеваем ребёнка и погружаем в тёплую (не в горячую) воду руки и ноги. Ни в коем случае нельзя растирать мокрыми рукавичками ни щёки, ни остальные части тела. Потому что, если есть обморожение, можно повредить кожные покровы", — предупредила Скорпилева.

Повышать температуру воды можно, когда ребёнок привыкнет к той, что уже выставлена. Кроме того, малышу можно дать горячий чай, переодеть в сухую домашнюю одежду и завернуть в плед. Если вышеописанным способом не удалось избавиться от обморожения, нужно вызвать врача.