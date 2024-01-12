Прогулка ребёнка босиком по снегу в Екатеринбурге оказалась местью мамы за замёрзшие лапы собаки Мать из Екатеринбурга хотела проучить сына, выгнав на мороз без обуви 12 января, 14:36 Ребёнок гуляет без обуви в Екатеринбурге. Обложка © VK / "Инцидент | Свердловская область"

В Екатеринбурге женщина, заставившая сына гулять в одних носках в 20-градусный мороз, объяснила, что хотела таким образом проучить его. Об этом пишет RT, ссылаясь на жильцов дома, рядом с которым произошёл инцидент.

Мать посчитала, что мальчик якобы слишком долго гулял с собакой, которая могла подморозить лапы. Очевидцы рассказали, что женщина громко ругалась и материлась, объясняя ребёнку, что теперь он на "себе узнает, что чувствовала на прогулке собака". Мальчик плакал и провёл без обуви на снегу как минимум пять минут.

Сейчас женщину доставили на допрос. Следователи регионального главка СК инициировали проверку. Предстоит выяснить, не подвергался ли ребёнок издевательствам ранее, говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница заставила сына выгуливать собаку без обуви в мороз. В соцсетях сообщают, что мать не реагировала на возмущения ребёнка, кричала и ругалась на него матом.

Авторы Татьяна Миссуми