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Прогулка ребёнка босиком по снегу в Екатеринбурге оказалась местью мамы за замёрзшие лапы собаки

Мать из Екатеринбурга хотела проучить сына, выгнав на мороз без обуви

12 января, 14:36
Ребёнок гуляет без обуви в Екатеринбурге. Обложка © VK / "Инцидент | Свердловская область"

Ребёнок гуляет без обуви в Екатеринбурге. Обложка © VK / "Инцидент | Свердловская область"

В Екатеринбурге женщина, заставившая сына гулять в одних носках в 20-градусный мороз, объяснила, что хотела таким образом проучить его. Об этом пишет RT, ссылаясь на жильцов дома, рядом с которым произошёл инцидент.

Мать посчитала, что мальчик якобы слишком долго гулял с собакой, которая могла подморозить лапы. Очевидцы рассказали, что женщина громко ругалась и материлась, объясняя ребёнку, что теперь он на "себе узнает, что чувствовала на прогулке собака". Мальчик плакал и провёл без обуви на снегу как минимум пять минут.

Сейчас женщину доставили на допрос. Следователи регионального главка СК инициировали проверку. Предстоит выяснить, не подвергался ли ребёнок издевательствам ранее, говорится в телеграм-канале ведомства.

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Напомним, в Екатеринбурге местная жительница заставила сына выгуливать собаку без обуви в мороз. В соцсетях сообщают, что мать не реагировала на возмущения ребёнка, кричала и ругалась на него матом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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