В Татарстане учинили самосуд над педофилом, увидев кадры изнасилования девочки с видеоглазка

В городе Мензелинск Татарстана соседи избили мужчину, который домогался маленькой девочки, рассказали "Челнинские известия".

Это произошло в конце декабря в одном из жилых домов. Приехавший в гости к знакомой на новогодние выходные мужчина напал на её маленькую дочь на лестничной клетке. Видеоглазок, установленный на одной из входных дверей, записал действия извращенца.

На следующий день соседи увидели жуткие кадры надругательства над ребёнком и решились на самосуд. Они жестоко избили насильника и передали в руки полиции. А 31 декабря его заключили под стражу на два месяца. В отношении педофила возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ст. 132 ч. 4 п. б. УК РФ). Местных жителей, избивших педофила, также проверяют органы.