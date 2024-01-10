Извращенец со шнурком изнасиловал девушек и заставил заниматься сексом друг с другом на камеру

В Хабаровском крае рецидивист изнасиловал двух девушек. Мужчине было мало этого преступления, и он заставил их заниматься друг с другом сексом на камеру, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в посёлке Сита. Злоумышленником является 31-летний Кирилл Лондон, который надругался над 18-летней девушкой и 16-летней десятиклассницей в машине. После этого мужчина стал угрожать девушкам, что задушит их шнурками. Затем он заставил своих жертв заняться сексом друг с другом, снимая происходившее на телефон.

Сотрудники правоохранительных органов задержали извращенца. Стало известно, что злоумышленник уже был судим за разбой и изнасилование, освободился в 2022 году. В настоящее время насильнику грозит новый срок — 25 лет лишения свободы. Пострадавшая школьница стоит на учёте у психиатра.