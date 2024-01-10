В Непале задержали "мальчика-Будду" за изнасилование 15-летней последовательницы

Полиция Непала спустя несколько лет поисков задержала в Катманду Раму Бахадура Бомджона, известного как "мальчик-Будда". Как пишет Katmandu Post, его обвиняют в изнасиловании 15-летней последовательницы в 2016 году.

"Команда Центрального разведывательного бюро во вторник задержала вызывающего вопросы "духовного лидера" Раму Бахадура Бомджона", — говорится в публикации.

По данным издания, помимо обвинения в сексуальном насилии против него выдвинут ещё ряд других, в том числе причастность к исчезновению четырёх человек. Он запугал свою несовершеннолетнюю жертву, чтобы она не предавала преступление огласке.

Отметим, что Бомджон привлёк внимание СМИ в 2005 году, когда, как утверждалось, медитировал без еды, воды и сна на протяжении нескольких месяцев. Тогда журналисты дали ему прозвище "мальчик-Будда".