В Непале задержали "мальчика-Будду" за изнасилование 15-летней последовательницы
Рам Бахадур Бомджон. Обложка © Getty Images / Ami Vitale
Полиция Непала спустя несколько лет поисков задержала в Катманду Раму Бахадура Бомджона, известного как "мальчик-Будда". Как пишет Katmandu Post, его обвиняют в изнасиловании 15-летней последовательницы в 2016 году.
"Команда Центрального разведывательного бюро во вторник задержала вызывающего вопросы "духовного лидера" Раму Бахадура Бомджона", — говорится в публикации.
По данным издания, помимо обвинения в сексуальном насилии против него выдвинут ещё ряд других, в том числе причастность к исчезновению четырёх человек. Он запугал свою несовершеннолетнюю жертву, чтобы она не предавала преступление огласке.
Отметим, что Бомджон привлёк внимание СМИ в 2005 году, когда, как утверждалось, медитировал без еды, воды и сна на протяжении нескольких месяцев. Тогда журналисты дали ему прозвище "мальчик-Будда".
Ранее в Турции задержали гражданку Узбекистана Нилуфар Мирксанову по прозвищу Мадам Клод, объявленную в международный розыск по обвинению в торговле людьми в сексуальных целях. Она незаконно ввезла в страну большое количество женщин, в том числе из России, Белоруссии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, которых позднее заставляли заниматься проституцией.