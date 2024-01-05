"Королеву проституции" Мадам Клод из базы розыска Интерпола поймали в Турции
В Турции задержали разыскиваемую Интерполом сутенёршу по прозвищу Мадам Клод
Нилуфар Мирксанова. Обложка © X / Temmuzhaber
В Турции правоохранители задержали гражданку Узбекистана Нилуфар Мирксанову по прозвищу "Мадам Клод", которая была объявлена в международный розыск по обвинению в торговле людьми в сексуальных целях. Как сообщает телеканал Haberler, 40-летнюю "королеву проституции" поймали в городе Чанаккале — туда она прибыла нелегальным путём.
Было установлено, что Мирксанова незаконно ввезла в Турцию большое количество женщин, в том числе из России, Белоруссии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, которых впоследствии вынуждали заниматься проституцией. В настоящее время подозреваемая взята под стражу, вероятно, "Мадам Клод" теперь депортируют на родину, где её ждёт суд.
"Мадам Клод" — прозвище знаменитой сутенёрши, владелицы элитного борделя на Елисейских полях в Париже Фернанды Груде (1923 – 2015). Она поставляла девушек для самых влиятельных людей в мире. В списке её клиентов, в частности, значились: президент США Джон Кеннеди, финансовый магнат Ротшильд, художник Марк Шагал, певец Фрэнк Синатра.
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