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5 января, 11:21

"Королеву проституции" Мадам Клод из базы розыска Интерпола поймали в Турции

В Турции задержали разыскиваемую Интерполом сутенёршу по прозвищу Мадам Клод

Нилуфар Мирксанова. Обложка © X / Temmuzhaber

Нилуфар Мирксанова. Обложка © X / Temmuzhaber

В Турции правоохранители задержали гражданку Узбекистана Нилуфар Мирксанову по прозвищу "Мадам Клод", которая была объявлена в международный розыск по обвинению в торговле людьми в сексуальных целях. Как сообщает телеканал Haberler, 40-летнюю "королеву проституции" поймали в городе Чанаккале — туда она прибыла нелегальным путём.

Было установлено, что Мирксанова незаконно ввезла в Турцию большое количество женщин, в том числе из России, Белоруссии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, которых впоследствии вынуждали заниматься проституцией. В настоящее время подозреваемая взята под стражу, вероятно, "Мадам Клод" теперь депортируют на родину, где её ждёт суд.

"Мадам Клод" — прозвище знаменитой сутенёрши, владелицы элитного борделя на Елисейских полях в Париже Фернанды Груде (1923 – 2015). Она поставляла девушек для самых влиятельных людей в мире. В списке её клиентов, в частности, значились: президент США Джон Кеннеди, финансовый магнат Ротшильд, художник Марк Шагал, певец Фрэнк Синатра.

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Ранее Лайф сообщал, что в Аргентине задержали мошенницу из России, которая продолжала наживаться даже в бегах. На родине Людмилу Авдюхину обвиняют в том, что в декабре 2022 года она, занимая должность директора барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд", "обула" клиентов на сумму не менее 100 миллионов рублей и сбежала за границу вместе с деньгами и своей семьёй.

Наталья Исакова
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