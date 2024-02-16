Мать с дочкой нашли без сознания после дня рождения в петербургской квартире

Мать и её 14-летнюю дочь доставили в больницу в ночь на 15 февраля из квартиры на Большой Разночинной улице в Санкт-Петербурге. Они находились без сознания, предположительно, в результате отравления, сообщила "Фонтанка".

По сведениям журналистов, вечером 14 февраля они отмечали день рождения девочки. После праздничного ужина девочка упала в обморок, мать успела позвонить своему брату, пока сама была в сознании. Тот вызвал скорую помощь. Мать с дочкой поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.