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16 февраля, 08:29

Мать с дочкой нашли без сознания после дня рождения в петербургской квартире

Семиклассница с мамой в Петербурге оказались в реанимации после дня рождения

Мать и её 14-летнюю дочь доставили в больницу в ночь на 15 февраля из квартиры на Большой Разночинной улице в Санкт-Петербурге. Они находились без сознания, предположительно, в результате отравления, сообщила "Фонтанка".

По сведениям журналистов, вечером 14 февраля они отмечали день рождения девочки. После праздничного ужина девочка упала в обморок, мать успела позвонить своему брату, пока сама была в сознании. Тот вызвал скорую помощь. Мать с дочкой поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Изначально предполагалось, что пациентки могли отравиться газом, но проверка это опровергла. Основная версия врачей — отравление пищевым продуктом. К утру 16 февраля девочка почувствовала себя лучше, её состояние оценивается как удовлетворительное.

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А ранее Life.ru сообщал о том, что 10 февраля в Дагестане шесть человек были госпитализированы после отравления в местном кафе. Уже к вечеру того же дня число пострадавших выросло до 15, из них девять — дети. Все они посетили одну и ту же точку общепита в селении Дылым. Региональный СУ СК сообщил о возбуждении уголовного дела.

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Андрей Бражников
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