Найден "виновник" массового отравления 23 учеников школы под Калининградом
SHOT: Причиной отравления школьников под Калининградом мог стать антисептик
Причиной массового отравления учеников школы в Калининградской области могла стать слишком тщательная обработка антисептиком. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По информации телеграм-канала, учащиеся 5–8 классов собрались в школе в посёлке Большакова для факультативного мероприятия. На входе в помещение им из бутылок с пульверизатором опрыскивали ладони антисептическим средством. Именно после этого у детей начали проявляться симптомы отравления — тошнота и боль в животе. Эксперты изучают состав антисептика.
А ранее Life.ru сообщал о том, что 10 февраля в Дагестане шесть человек были госпитализированы после отравления в местном кафе. Уже к вечеру число пострадавших выросло до 15, из них девять — дети. А 11 февраля появилась информация о том, что у местного общепита появились новые жертвы. Все пострадавшие посетили одну и ту же точку общепита в селении Дылым. Региональный СУ СК сообщил о возбуждении уголовного дела.
t.me / Калининградский Следком