Найден "виновник" массового отравления 23 учеников школы под Калининградом

По информации телеграм-канала, учащиеся 5–8 классов собрались в школе в посёлке Большакова для факультативного мероприятия. На входе в помещение им из бутылок с пульверизатором опрыскивали ладони антисептическим средством. Именно после этого у детей начали проявляться симптомы отравления — тошнота и боль в животе. Эксперты изучают состав антисептика.