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15 февраля, 22:30

СК: Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом

В посёлке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом, передаёт пресс-служба регионального СК. Теперь следователи проводят проверку произошедшего.

Правоохранители проверяют школу в посёлке Большаково Славского района Калининградской области, где 23 школьника получили отравление неизвестным токсичным веществом. Видео © t.me / Калининградский Следком

Дети стали жаловаться на плохое самочувствие после утренней школьной линейки. Позднее их госпитализировали, медпомощь оказали 23 школьникам, шестеро из них положили в больницу. Речь идёт об учениках пятого и восьмого классов. Следователи совместно со специалистами местного Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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А ранее массовое отравление произошло в Приморском крае. В течение пяти дней в Дальнереченскую городскую больницу обратилось сразу 22 человека. Все они ели в местном заведении "М-Бургер", работа которого была временно прекращена. В итоге количество отравившихся возросло до 62 человек. Хозяйка заведения отправлена под домашний арест.

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Кадр видео t.me / Калининградский Следком

Анатолий Симоненко
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