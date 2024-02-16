СК: Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом
В посёлке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом, передаёт пресс-служба регионального СК. Теперь следователи проводят проверку произошедшего.
Правоохранители проверяют школу в посёлке Большаково Славского района Калининградской области, где 23 школьника получили отравление неизвестным токсичным веществом. Видео © t.me / Калининградский Следком
Дети стали жаловаться на плохое самочувствие после утренней школьной линейки. Позднее их госпитализировали, медпомощь оказали 23 школьникам, шестеро из них положили в больницу. Речь идёт об учениках пятого и восьмого классов. Следователи совместно со специалистами местного Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
А ранее массовое отравление произошло в Приморском крае. В течение пяти дней в Дальнереченскую городскую больницу обратилось сразу 22 человека. Все они ели в местном заведении "М-Бургер", работа которого была временно прекращена. В итоге количество отравившихся возросло до 62 человек. Хозяйка заведения отправлена под домашний арест.
Кадр видео t.me / Калининградский Следком