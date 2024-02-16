СК: Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом

Дети стали жаловаться на плохое самочувствие после утренней школьной линейки. Позднее их госпитализировали, медпомощь оказали 23 школьникам, шестеро из них положили в больницу. Речь идёт об учениках пятого и восьмого классов. Следователи совместно со специалистами местного Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.