В Австралии 16 хоккеистов отравились угарным газом на ледовой арене

Минимум 16 хоккеистов отравились угарным газом на юге Австралии, спортсмены госпитализированы. Об этом сообщила радиостанция ABC.

Игроки команд Мельбурна и Аделаиды угодили в больницу с характерными симптомами после матча на ледовой арене в Аделаиде. Предварительно, там произошла утечка жидкости из резервуаров машины для очистки льда.