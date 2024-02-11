В Австралии 16 хоккеистов отравились угарным газом на ледовой арене
Минимум 16 хоккеистов отравились угарным газом на юге Австралии, спортсмены госпитализированы. Об этом сообщила радиостанция ABC.
Игроки команд Мельбурна и Аделаиды угодили в больницу с характерными симптомами после матча на ледовой арене в Аделаиде. Предварительно, там произошла утечка жидкости из резервуаров машины для очистки льда.
Пациенты находятся под наблюдением врачей, большей части из них требуется кислородная терапия, заявил представитель службы скорой помощи штата Южная Австралия. Ледовая арена временно закрыта для ликвидации последствий и ремонта техники.
Ранее Life.ru рассказывал, как британка едва не отравилась смертельным газом, который сама же и создала во время уборки. Странности она заметила, когда ватные диски начали окрашиваться в оранжевый цвет.
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