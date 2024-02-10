До 15 человек выросло число отравившихся в кафе в Дагестане
Количество человек, отравившихся едой в заведении быстрого питания в Дагестане, выросло до 15 человек, 9 из которых — дети. При этом семеро пострадавших находятся в больнице, сообщили в пресс-службе администрации Казбековского района.
"Всего в стационаре сейчас получают терапию семь человек, в том числе четверо детей", — говорится в сообщении.
Остальных отправили лечиться домой. Как рассказали в администрации, все заболевшие ели в одной из точек общепита селения Дылым, где продают еду быстрого приготовления. При этом тяжёлых случаев отравления среди пострадавших пока не обнаружили.
Сейчас все точки общепита проверяют на качество предоставляемых услуг. Также администрация приняла меры по запрету на приготовление фастфуда в торговых точках рядом с образовательными учреждениями.
Ранее Life.ru сообщал, что в Казбековском районе Дагестана в больницу с пищевым отравлением попали шесть человек, в том числе трое детей. Все они посещали одно кафе. Причиной отравления считают употребление некачественной пищи в том самом заведении.
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