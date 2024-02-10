До 15 человек выросло число отравившихся в кафе в Дагестане

Количество человек, отравившихся едой в заведении быстрого питания в Дагестане, выросло до 15 человек, 9 из которых — дети. При этом семеро пострадавших находятся в больнице, сообщили в пресс-службе администрации Казбековского района.

"Всего в стационаре сейчас получают терапию семь человек, в том числе четверо детей", — говорится в сообщении.

Остальных отправили лечиться домой. Как рассказали в администрации, все заболевшие ели в одной из точек общепита селения Дылым, где продают еду быстрого приготовления. При этом тяжёлых случаев отравления среди пострадавших пока не обнаружили.