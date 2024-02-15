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15 февраля, 10:48

В Приморье назначили домашний арест хозяйке бургерной, где отравилось 62 клиента

В Приморском крае под домашний арест на месяц и 29 дней посадили владелицу бургерной в городе Дальнереченске, где массово отравились посетители. Об этом заявили в региональной прокуратуре в четверг, 15 февраля.

В Приморье посадили под домашний арест владелицу бургерной, где отравились люди. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

"Женщина с 5 по 11 февраля оказывала услуги по организации общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства", — напомнили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в результате случившегося не менее 62 человек заболели острым гастроэнтеритом.

Число отравившихся в кафе "М-Бургер" в Приморье продолжает расти
Число отравившихся в кафе "М-Бургер" в Приморье продолжает расти

11 февраля Life.ru сообщал, что в течение пяти дней сразу 22 человека обратились в Дальнереченскую городскую больницу с признаками острого отравления. Среди них есть и несовершеннолетние. Впоследствии региональное управление Роспотребнадзора заявило, что после случившегося инцидента временно прекращена работа кафе "М-Бургер" в Дальнереченске. Причиной отравления названа попавшая в одно из блюд на фоне многочисленных нарушений сальмонелла.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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