В Приморье назначили домашний арест хозяйке бургерной, где отравилось 62 клиента

В Приморском крае под домашний арест на месяц и 29 дней посадили владелицу бургерной в городе Дальнереченске, где массово отравились посетители. Об этом заявили в региональной прокуратуре в четверг, 15 февраля.

В Приморье посадили под домашний арест владелицу бургерной, где отравились люди. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

"Женщина с 5 по 11 февраля оказывала услуги по организации общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства", — напомнили в ведомстве.