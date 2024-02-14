Число отравившихся в кафе "М-Бургер" в Приморье продолжает расти
Роспотребнадзор: Число отравившихся в кафе "М-Бургер" в Приморье выросло до 62
Количество отравившихся после посещения бургерной в Приморском крае увеличилось до 62 человек. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителей краевого управления Роспотребнадзора, у пострадавших подтверждено заражение сальмонеллой.
"По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла. Увеличилось и число пострадавших — с 21 в первый день обращения до 62 в настоящее время", — говорится в сообщении.
Также предполагается, что все они отравились в кафе "М-Бургер" в городе Дальнереченске. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что готовит коллективный иск в связи с массовым отравлением.
Напомним, что 11 февраля Life.ru писал о том, что в течение пяти дней сразу 22 человека обратились в Дальнереченскую городскую больницу с признаками острого отравления. Впоследствии региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что после случившегося инцидента временно прекращена работа кафе "М-Бургер" в Дальнереченске.
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