Число отравившихся в кафе "М-Бургер" в Приморье продолжает расти

Количество отравившихся после посещения бургерной в Приморском крае увеличилось до 62 человек. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителей краевого управления Роспотребнадзора, у пострадавших подтверждено заражение сальмонеллой.

"По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла. Увеличилось и число пострадавших — с 21 в первый день обращения до 62 в настоящее время", — говорится в сообщении.