В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 30 человек в общепите
В Дагестане следователями возбуждено уголовное дело после отравления 30 человек в общепите. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике
"По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства происшествия", — сказано в сообщении ведомства.
10 февраля в Дагестане шесть человек попали в больницу после того, как отравились в местном кафе. Уже к вечеру число пострадавших увеличилось до 15, из которых девять — дети. А сегодня стало известно о ещё нескольких "жертвах" местного общепита. Все пострадавшие ели в заведении селения Дылым, где продавали еду быстрого приготовления.
ТАСС / Дмитрий Рогулин