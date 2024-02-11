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11 февраля, 17:02

В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 30 человек в общепите

В Дагестане следователями возбуждено уголовное дело после отравления 30 человек в общепите. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике

"По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства происшествия", — сказано в сообщении ведомства.

Прогремевшее на всё Приморье кафе закрыли после отравления десятков посетителей
Прогремевшее на всё Приморье кафе закрыли после отравления десятков посетителей

10 февраля в Дагестане шесть человек попали в больницу после того, как отравились в местном кафе. Уже к вечеру число пострадавших увеличилось до 15, из которых девять — дети. А сегодня стало известно о ещё нескольких "жертвах" местного общепита. Все пострадавшие ели в заведении селения Дылым, где продавали еду быстрого приготовления.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Владимир Озеров
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