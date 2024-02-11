В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 30 человек в общепите

В Дагестане следователями возбуждено уголовное дело после отравления 30 человек в общепите. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике

"По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства происшествия", — сказано в сообщении ведомства.