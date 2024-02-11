Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Дагестане выросло до 20
Число людей, госпитализированных после того, как они подхватили острую кишечную инфекцию в селе Дылым в Дагестане, возросло до 20. Кроме этого, свыше 20 человек лечатся в амбулаторном порядке. Об этом сообщила администрация Казбековского района республики.
"По состоянию на 11.02.2024 года отмечен рост количества заболевших лиц. Так, на 09:00 в стационаре центральной районной больницы с диагнозом острый гастроэнтерит неясной этиологии находятся 20 человек", — сказано в публикации.
Ранее Life.ru писал о том, что шестеро человек, в том числе трое несовершеннолетних, были госпитализированы с пищевым отравлением в больницу Казбековкого района Дагестана. Впоследствии появилась информация о том, что число пациентов с отравлением возросло до 15-ти, среди них девять детей. Прокуратура проводит проверку.
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