Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Дагестане выросло до 20

Число людей, госпитализированных после того, как они подхватили острую кишечную инфекцию в селе Дылым в Дагестане, возросло до 20. Кроме этого, свыше 20 человек лечатся в амбулаторном порядке. Об этом сообщила администрация Казбековского района республики.