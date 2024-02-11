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11 февраля, 07:03

Из школы в Москве госпитализировали ученицу с отравлением психотропами

В Зеленограде школьницу госпитализировали с урока с отравлением психотропами

В Москве прямо во время урока была госпитализирована учащаяся девятого класса с отравлением психотропными веществами. Сама она утверждает, что просто покурила в туалете электронную сигарету и больше ничего не принимала.

По данным SHOT, в конце учебной недели во время уроков в зеленоградской школе № 2045 самочувствие одной из девочек резко ухудшилось, её кожа покраснела. Педагог грамотно и оперативно среагировала на ситуацию, вызвав скорую. В детской городской больнице имени Филатова ученице старших классов диагностировали "отравление психотропными веществами".

Школьница уверяет докторов и маму, что перед уроками заскочила в уборную и покурила там свой вейп, но ничего запрещённого не принимала. У неё хорошая репутация в школе — уроки не пропускала, на учётах не числилась, жалоб на поведение не было.

Врачи проводят более детальные анализы, что понять, как психотропные вещества могли попасть к пострадавшей в организм. Полицейские проводят проверку и общаются с родственниками девочки.

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Ранее Life.ru писал о том, что в городе Ессентуки 23 ребёнка и двое взрослых из Ивановской области обратились в больницу с признаками отравления. Заведено уголовное дело в связи с "Оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Юрий Лысенко
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