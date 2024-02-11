Из школы в Москве госпитализировали ученицу с отравлением психотропами

В Москве прямо во время урока была госпитализирована учащаяся девятого класса с отравлением психотропными веществами. Сама она утверждает, что просто покурила в туалете электронную сигарету и больше ничего не принимала.

По данным SHOT, в конце учебной недели во время уроков в зеленоградской школе № 2045 самочувствие одной из девочек резко ухудшилось, её кожа покраснела. Педагог грамотно и оперативно среагировала на ситуацию, вызвав скорую. В детской городской больнице имени Филатова ученице старших классов диагностировали "отравление психотропными веществами".

Школьница уверяет докторов и маму, что перед уроками заскочила в уборную и покурила там свой вейп, но ничего запрещённого не принимала. У неё хорошая репутация в школе — уроки не пропускала, на учётах не числилась, жалоб на поведение не было.

Врачи проводят более детальные анализы, что понять, как психотропные вещества могли попасть к пострадавшей в организм. Полицейские проводят проверку и общаются с родственниками девочки.