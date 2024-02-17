22-летняя россиянка попала на камеры, когда шла выкидывать пакет с младенцем на помойку
Жительница Новосибирска, выбросившая младенца в мусорный бак, попала на камеры
Жительница Новосибирска, выбросившая младенца в мусорный бак в 30-градусный мороз, попала на камеры. Матери малыша 22 года. На кадрах она спокойно идёт к контейнерам с пакетом, в котором, как оказалось позже, лежал её ребёнок.
Мать относит своего младенца к мусорным бакам в Новосибирске. Видео © t.me / teleact54
В больнице, куда доставили ребёнка, рассказали, что, скорее всего, его рожали дома, потому что пуповина обрезана небрежно. У младенца сильное переохлаждение, но врачи считают, что с ним всё будет в порядке.
Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске обнаружили младенца, завёрнутого в полиэтилен, в мусорном баке. К счастью, малышу удалось выжить. Позже его мать задержали, но свой поступок она аргументировать не смогла.
t.me / teleact54