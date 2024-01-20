"Пичкают наркотиками и бьют": Русскоязычная мать 5 лет не может вытащить сына из интерната в Испании

Вот уже целых пять лет Руслана Моисеенко пытается вернуть родного сына, которого в 2018 году у неё отобрали власти Испании. За "хорошей жизнью" в Европу женщина переехала из Белоруссии больше 20 лет назад, там она вышла замуж и родила Павлика. Сначала в семье царила идиллия, но всё изменилось, когда белоруска решила развестись с супругом.

Когда Павлику стукнуло девять лет, Руслана подала на развод из-за постоянных скандалов с мужем на почве бытовухи. В то время женщина, кстати, никак не зависела от супруга: на деньги, заработанные ещё в Белоруссии, она купила отдельную квартиру, в которую и планировала переехать с сыном. Однако семья благоверного обратилась в органы опеки, чтобы лишить Руслану самого дорогого. Те же аргументировали отбор Павлика фразой, что семья конфликтная и ребёнок якобы неухоженный. Также указывалось на состояние квартиры, где требовался ремонт. Сейчас сыну Русланы уже 13 лет, последние пять лет он провёл в интернате. Женщина утверждает, что там его пичкают наркотиками, бьют и запрещают говорить на русском языке.

"Его пичкали наркотиками! Подсадили на психотропные препараты. Решили, что у Павлика синдром дефицита внимания, хотя диагноза даже не было. Он начал спать на уроках в школе, перестал быть активным. В 13 лет организм из-за этого дал сбой и ребёнок потерял 12 килограммов за два месяца. Его иногда били за то, что просился домой", — поделилась убитая горем мать в беседе с сайтом kp.ru.

Моисеенко не оставляет попыток вытащить сына из интерната и обращается во всевозможные инстанции. Единственное желание женщины — вернуть Павлика и навсегда уехать из Испании. Женщина утверждает, что органы опеки не помогают детям, а лишь преследуют собственные интересы. Так, по её словам, за каждого изъятого из семьи ребёнка они получают от 40 до 70 тысяч евро, а затем как минимум — четыре тысячи евро ежемесячно. В настоящее время суды по Павлику продолжаются, судьба мальчика остаётся под вопросом.

