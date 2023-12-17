У украинки отобрали ребёнка прямо в роддоме во Франции по надуманному поводу Юристы сообщили о многочисленных случаях изъятия детей из украинских семей в ЕС 17 декабря, 10:42 У украинских беженцев отбирают детей в ЕС. Обложка © Getty Images / Omar Marques / Anadolu Agency

У беженцев с Украины продолжают отбирать детей в европейских странах, объясняя это защитой детских интересов. Об этом пишет украинская газета "Зеркало недели", ссылаясь на правозащитников.

Во французском городе Эврё у 18-летней украинки Людмилы Колтуновской, имеющей статус временной защиты, социальная служба забрала новорождённого в роддоме, потому что мать якобы была холодна по отношению к ребёнку. Затем малыша в короткие сроки отдали приёмной семье.

Колтуновская смогла вернуть ребёнка только после долгих судебных разбирательств. Для этого ей пришлось обратиться в украинское посольство во Франции, в Министерство юстиции и в правозащитную организацию. При этом представителей ведомств суд отказывался пускать на заседания.

Адвокат Марина Семёнова отметила, что подобные случаи далеко не исключения, а стали частью жизни украинских беженцев. Изъятие детей из семей с Украины зафиксированы также в Германии, Польше, Дании и Эстонии. Юрист уверена, что, по сути, украинцы беззащитны в Европе — и европейские власти этим пользуются.

Ранее сообщалось, что в ноябре постпред России при Всемирной организации Василий Небензя рассказал, что в миссию РФ при ООН обращались из-за случаев отъёма детей из украинских семей в европейских странах. Сигналы поступали и от граждан других стран, включая жителей ЕС, что заставляет думать о высокой распространённости этой проблемы, подчеркнул Небензя.

Авторы Татьяна Миссуми