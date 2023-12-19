Девятилетний мальчик вернулся с Украины в Россию при посредничестве Катара

Власти Катара при взаимодействии с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой помогли вернуть несовершеннолетнего в Россию с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идёт о девятилетнем Никите, который жил с родителями в Ярославской области, а после гибели отца в 2019 году переехал к бабушке на Украину, в Винницкую область. Мать хотела забрать сына обратно в Россию, но долгое время не могла из-за запрета на въезд для россиян. В итоге в ночь на 19 декабря семья наконец-то воссоединилась.

Никита прилетел рейсом из Стамбула в московский аэропорт Внуково, где вместе с мамой его встретил дипломат катарского посольства. Женщина поблагодарила всех за помощь в его возвращении, а также рассказала, что теперь семья планирует снова осесть в Ярославле.