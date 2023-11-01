Один российский ребёнок вернулся на родину с Украины, сообщила Львова-Белова

Пять украинских детей, разлучённых с родителями в ходе вооружённого конфликта, вернулись на родину. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Пять детей при такой трёхсторонней [Россия, Украина и Катар] работе нам удалось вернуть на территорию Украины", — сказала она в беседе с ТАСС.

Кроме того, одна девочка вернулась с Украины в Россию — и на данный момент готовится ещё одна группа для воссоединения.

Напомним, в конце сентября Мария Львова-Белова рассказывала о канале связи с Киевом, через который ведётся работа по передаче украинских и российских детей на родину. По её словам, речь идёт о 15 детях с каждой стороны.