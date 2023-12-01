Украинцу с запретом на въезд в РФ пришлось два дня жить в стерильной зоне Шереметьево

Прилетевший в Россию украинец был вынужден несколько дней жить в стерильной зоне аэропорта Шереметьево. Его не пустили в страну, так как он был объявлен "нежелательным лицом", сообщает RT.

По информации канала, мужчина прилетел в Москву к своей матери, однако попасть к ней так и не смог. При этом вернуться обратно на Украину у него не выйдет из-за штампа в паспорте о посещении Белоруссии.

"Единственным выходом для него стал перелёт обратно в Минск, где у него нет ни знакомых, ни родственников", — говорится в сообщении.

Сам украинец рассказал журналистам, что два года искал возможность уехать из Незалежной. Он хочет принять российское гражданство и перевезти супругу с ребёнком из Днепропетровска в Москву. Мужчина уже подал специальное обращение в ФСБ. В скором времени он планирует снова попробовать прилететь в Шереметьево.