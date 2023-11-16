На Украине захотели открыть гражданский аэропорт до конца СВО
Ермак: На Украине до конца СВО может открыться гражданский аэропорт
На территории Украины могут открыть аэропорт для гражданских самолётов до завершения СВО. Об этом во время своего выступления в Соединённых Штатах заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надёжный зонтик. Его укрепление, в частности, позволит нам запустить один из аэропортов на Украине", — заявил чиновник.
Ермак добавил, что киевский режим уже работает над этой инициативой со своими партнёрами. Стоит отметить, что, несмотря на подобные многообещающие заявления, он так и не назвал даже предполагаемой даты запуска гражданского аэропорта.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации, после чего в Незалежной перестали работать аэропорты для простых украинцев. В тот же день Владимир Зеленский призвал западные государства ввести над территорией своих стран бесполётную зону.
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