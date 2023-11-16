На Украине захотели открыть гражданский аэропорт до конца СВО

На территории Украины могут открыть аэропорт для гражданских самолётов до завершения СВО. Об этом во время своего выступления в Соединённых Штатах заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надёжный зонтик. Его укрепление, в частности, позволит нам запустить один из аэропортов на Украине", — заявил чиновник.

Ермак добавил, что киевский режим уже работает над этой инициативой со своими партнёрами. Стоит отметить, что, несмотря на подобные многообещающие заявления, он так и не назвал даже предполагаемой даты запуска гражданского аэропорта.