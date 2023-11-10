На Украине начали строить подземную школу почти за три миллиона долларов

На Украине в посёлке Коротыч в Харьковской области строят подземную школу. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Схема подземной школы в посёлке Коротыч в Харьковской области. Фото © t.me / Олег Синегубов

"Создаём в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землёй, где смогут учиться дети", — рассказал Синегубов.

По его словам, в школе сможет находиться порядка 500 человек. Это столько же человек, сколько учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Стоимость строительства — 99,1 миллиона гривен (2,7 миллиона долларов). В подземном строении будет несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, а также автономные источники электроэнергии.