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20 марта, 15:47

Россиянка две недели ходила с 8-сантиметровой веткой в черепе и осталась без глаза

На Ставрополье врачи достали из черепа 45-летней женщины 8-сантиметровую ветку

На Ставрополье врачи достали из черепа 45-летней женщины 8-сантиметровую ветку. Обложка © Telegram / Минздрав Ставропольского края

На Ставрополье врачи достали из черепа 45-летней женщины 8-сантиметровую ветку. Обложка © Telegram / Минздрав Ставропольского края

В Ставропольском крае нейрохирурги достали из черепа 45-летней женщины восьмисантиметровый обломок ветки. Сначала пациентка пожаловалась на боль в правом глазу после того, как потеряла сознание в саду.

Причём из-за случившегося она перестала видеть одним глазом, но к врачам пошла лишь спустя пару недель, когда из нижнего века стал сочиться гной. Медики заметили ветку, которая проникла через глазницу и разорвала зрительный нерв, и стали готовить пострадавшую к операции.

"Команда Ставропольской краевой клинической больницы успешно провела сложную операцию по извлечению инородного предмета из черепа. Пришлось использовать комбинированный доступ к нему со стороны черепной коробки и глазницы", — отметили в региональном Минздраве.

Сейчас женщина идёт на поправку, однако зрение врачам вернуть не удалось.

Россиянка полгода назад искупалась в водоёме, и теперь из её глаза достали огромного червя
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Ранее Life.ru писал, что российские врачи удалили 170 метастазов из почти съеденных раком лёгких пациента. Мировой рекорд установили медики из Санкт-Петербурга.

Никита Осипов
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