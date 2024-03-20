Россиянка две недели ходила с 8-сантиметровой веткой в черепе и осталась без глаза

В Ставропольском крае нейрохирурги достали из черепа 45-летней женщины восьмисантиметровый обломок ветки. Сначала пациентка пожаловалась на боль в правом глазу после того, как потеряла сознание в саду.

Причём из-за случившегося она перестала видеть одним глазом, но к врачам пошла лишь спустя пару недель, когда из нижнего века стал сочиться гной. Медики заметили ветку, которая проникла через глазницу и разорвала зрительный нерв, и стали готовить пострадавшую к операции.

"Команда Ставропольской краевой клинической больницы успешно провела сложную операцию по извлечению инородного предмета из черепа. Пришлось использовать комбинированный доступ к нему со стороны черепной коробки и глазницы", — отметили в региональном Минздраве.

Сейчас женщина идёт на поправку, однако зрение врачам вернуть не удалось.