Мировой рекорд: Российские врачи удалили 170 метастазов из почти съеденных раком лёгких пациента

В Санкт-Петербурге врачи установили мировой рекорд по количеству удалённых метастазов у одного пациента. Отличились специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова. За шесть многочасовых операций им удалось убрать из лёгких пациента 170 новообразований.

Метастазами называют злокачественные клетки, отделившиеся от первичного новообразования и перенесённые с током крови или лимфы в другие участки тела. В данном случае процесс был запущен остесаркомой, которой молодой человек заболел в 2020 году.

Легендарный хирург-онколог Евгений Левченко (справа) и его спасённый пациент Вячеслав. Фото © Telegram / НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Известно, что метастазы стали следствием остесаркомы, которой пациент — 37-летний Вячеслав — заболел в 2020 году. Мужчина прошёл курс химиотерапии в Москве, ему удалили опухоль с части плеча. Затем было несколько курсов химиотерапии в Германии, но удалить огромное количество метастазов немецкие врачи попросту не решились. Российские коллеги немцев не винят — удаление даже 30 или 50 метастазов из нижней доли лёгкого уже сама по себе большая травма для организма. За дело взялся заведующий торакальным отделением, хирург-онколог Евгений Левченко. Вместе с командой он удалил все метастазы из лёгких пациента. Аналогичного случая в мировой медицине пока не было.

"Прогнозы у нас самые оптимистические. У Вячеслава есть все шансы жить без заболевания", — приводит слова хирурга "Доктор Питер".