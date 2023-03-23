У отца и сына из Ставрополя одновременно нашли редкую злокачественную опухоль

Московские врачи рассказали о редком случае, когда рак был диагностирован одновременно у двух членов одной семьи. Отец и сын из Ставрополя обратились в клинику со схожими симптомами, заподозрив неладное. Историей поделился SHOT.

Врачи рассказали о редком случае, когда рак был диагностирован одновременно у двух членов одной семьи. Видео © t.me / SHOT

"У одного пациента была саркома мягких тканей поясничной области спины, а у другого — грудной стенки. И всё бы ничего, но эти два пациента были отец и сын. И это уникальный, редчайший случай, когда в одной семье две мягкотканные саркомы", — сказал завотделом общей онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Ренат Валиев.

Сначала 60-летний Евстафий Антонов заметил на своей спине шишку, а затем его сын — 34-летний Манолис — нашёл у себя на груди странное уплотнение. В Ставрополье врачи не смогли поставить точный диагноз, тогда пациенты обратились в столичную больницу, где их пришлось срочно оперировать из-за быстрого разрастания злокачественной опухоли.

Антонову-старшему медики удалили часть мягких тканей спины и два позвонка, а его сыну пришлось вживить в грудную клетку напечатанный на 3D-принтере протез. Врачи заверили, что оба пациента смогут продолжать свою привычную жизнь.