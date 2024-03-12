Доктор Мясников назвал самый опасный симптом рака

Онкозаболевания способны протекать почти незаметно, однако даже в таком случае всё равно буду присутствовать минимальные симптомы, которые нам на первый взгляд могут казаться не такими опасными. Телеведущий и доктор Александр Мясников в эфире передачи "О самом главном" рассказал о симптоме, который сигнализирует о серьёзных проблемах.

Кто бы мог подумать, но даже головные боли могут свидетельствовать об опухоли мозга или аневризме. Поэтому эксперт советует при первых "звоночках обращаться" в медучреждение. В особенности аккуратными к своему здоровью должны быть люди от 50 лет. Другими признаками онкозаболевания врач назвал ощущение кома в горле, появление хронической одышки и беспричинная потеря веса. Он призывает как можно скорее обратиться к врачу при изменении цвета стула и появлении в нём следов крови.

"За этим может стоять онкология. В любом случае это кровотечение. И ты должен немедленно обращаться к врачу", — заявил Мясников.