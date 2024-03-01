Названы 6 недорогих продуктов, которые помогают предотвратить онкологию

Эксперты в области здравоохранения из Штатов рассказали о шести недорогих продуктах, которые укрепляют иммунитет, а также препятствуют росту раковых клеток в организме. Рекомендации специалистов опубликовал американский телеканал Fox News со ссылкой на данные Национального института здравоохранения США.

Так, эксперты напомнили, что гранат доказал свои целебные свойства в предотвращении развития онкологии — в нём содержится большое количество антиоксидантов. Кроме того, он в целом хорошо влияет на самочувствие. Также в профилактике рака эффективны употреблённые в пищу ростки брокколи, редиса или люцерны. Согласно заявлению калифорнийского диетолога Сьюзан Смит Джонс, с помощью полутора чашек брокколи в день можно снизить риск заболевания раком вдвое.

Кроме того, зелень любых видов, будь то шпинат, капуста или репа, тоже оберегают организм от онкологии, что исследователи из Штатов подтвердили лабораторно. Есть польза и в другом плане — зелень в определённом смысле может заменять сахар, если присутствует в рационе в необходимых количествах, а также снижает риск сердечных недугов и ожирения.

А в вопросе предотвращения рака простаты у мужчин самым главным овощем является помидор. При этом лучшим вариантом считается сорт черри — основная питательная ценность сосредоточена в кожуре. Также Джонс рассказала, что в профилактике рака полезен зелёный чай, у которого, помимо того, есть противовирусный и антибактериальный эффекты. Это делает напиток прекрасным средством для того, чтобы похудеть и укрепить иммунитет.

Напоследок стоит сказать и об орехах, которые, как и всё вышеперечисленное, снижают вероятность развития онкологических болезней. Они в целом очень полезны, например, в миндале много белка, клетчатки и витамина Е.