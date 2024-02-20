Рак и бесплодие: Женщин предупредили о страшных последствиях употребления пива
Врач Умнов: Употребление пива грозит женщинам онкологией и бесплодием
Врач Умнов: Употребление пива грозит женщинам онкологией и бесплодием. Обложка © Freepik / master1305
Бесплодие, лишний вес, огрубение голоса, исчезновение линии талии и большой живот — всё это грозит тем женщинам, которые злоупотребляют пивом. Об этом предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
"Пиво у женщин нарушает гормональный фон, из-за чего возникают проблемы с лишним весом, развиваются гинекологические заболевания. Негативное влияние пива на женский организм ещё в том, что нарушается менструальный цикл, иногда месячные вовсе исчезают", — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.
Кроме того, добавил Умнов, при злоупотреблении пивом женщина может не забеременеть, а если беременность всё же наступает, то велика вероятность выкидыша. Кроме того, из-за пенного напитка женщина теряет свою красоту, приобретает мужеподобную внешность, у неё растёт живот и исчезает талия, повышается растительность на теле, а вероятность получить рак молочных желёз и половых органов увеличивается вдвое.
Ранее мужчин предупредили о риске импотенции из-за пива. В результате злоупотребления пенного мужчина превращается в женщину по биологическим признакам, говорят врачи.