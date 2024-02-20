Рак и бесплодие: Женщин предупредили о страшных последствиях употребления пива

Бесплодие, лишний вес, огрубение голоса, исчезновение линии талии и большой живот — всё это грозит тем женщинам, которые злоупотребляют пивом. Об этом предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Кроме того, добавил Умнов, при злоупотреблении пивом женщина может не забеременеть, а если беременность всё же наступает, то велика вероятность выкидыша. Кроме того, из-за пенного напитка женщина теряет свою красоту, приобретает мужеподобную внешность, у неё растёт живот и исчезает талия, повышается растительность на теле, а вероятность получить рак молочных желёз и половых органов увеличивается вдвое.