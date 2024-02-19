Мужчин предупредили о риске импотенции из-за популярного напитка

Употребление пива отрицательно влияет на здоровье как мужчин, так и женщин. Первым пристрастие к пенному грозит бесплодием и импотенцией. Об этом предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Из-за солей тяжёлых металлов в составе пива у мужчин и женщин снижается выработка полового гормона тестостерона. Он отвечает за то самое мужское здоровье, влияет на производство сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин. Кроме того, у мужчин при потреблении пива начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны — эстрогены. Это приводит к проблемам с потенцией и увеличению грудных желёз", — рассказал хирург порталу NEWS.ru.

В результате употребления пива по биологическим признакам мужчина превращается в женщину, это влияет и на репродуктивную функцию. Шанс стать отцом и просто иметь регулярную близость значительно уменьшается. Если говорить о женском организме, то в результате употребления пива страдает гормональный фон, из-за чего возникают проблемы с лишним весом, развиваются гинекологические заболевания. Негативное влияние состоит также в том, что нарушается менструальный цикл, а иногда месячные вовсе исчезают, заключил эксперт.