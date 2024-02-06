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6 февраля, 19:26

Гастроэнтеролог назвал безопасную норму алкоголя для женщин

Гастроэнтеролог Белоусов: Норма алкоголя для женщин — один напиток в день

Употребление алкоголя может быть безопасным для женского здоровья, если придерживаться нормы. Если для мужчин рекомендуемая доза спиртного в день составляет пару напитков, то для представительниц слабого пола — в два раза меньше. При этом ежедневно пить их лучше не стоит. Также необходимо учитывать особенности организма, личное здоровье и риск развития зависимости.

"Употребление алкоголя может негативно влиять на процесс пищеварения, так как спиртные напитки могут раздражать слизистую оболочку пищеварительной системы, вызывать усиленное выделение кислоты в желудке, а также ухудшать работу поджелудочной железы", — заявил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

По словам специалиста, каждодневное употребление алкоголя даже в пределах нормы может стать причиной усугубления хронических заболеваний человека.

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Ранее нарколог назвал четыре пункта, по которым можно выявить у себя алкогольную зависимость. Врач отметил, что достаточно всего двух совпадений, чтобы можно было подозревать наличие алкоголизма.

Обложка ©

Unsplash / Monica Di Loxley

Владимир Озеров
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