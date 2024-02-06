Гастроэнтеролог назвал безопасную норму алкоголя для женщин

Употребление алкоголя может быть безопасным для женского здоровья, если придерживаться нормы. Если для мужчин рекомендуемая доза спиртного в день составляет пару напитков, то для представительниц слабого пола — в два раза меньше. При этом ежедневно пить их лучше не стоит. Также необходимо учитывать особенности организма, личное здоровье и риск развития зависимости.

"Употребление алкоголя может негативно влиять на процесс пищеварения, так как спиртные напитки могут раздражать слизистую оболочку пищеварительной системы, вызывать усиленное выделение кислоты в желудке, а также ухудшать работу поджелудочной железы", — заявил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

По словам специалиста, каждодневное употребление алкоголя даже в пределах нормы может стать причиной усугубления хронических заболеваний человека.