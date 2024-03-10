Шаг до рака: Россиян предупредили о смертельной опасности популярного продукта

Содержащиеся в пальмовом масле жирные кислоты способны вызвать рак. К такому выводу пришли учёные Барселонского института науки и техники вместе с коллегами из испанских и американских университетов, проведя ряд соответствующих исследований. Их результаты приводит журнал Nature.

Дело в том, что жирные кислоты считаются строительным материалом для клеточных оболочек и других компонентов клеток. Влияние они также оказывают и на раковые клетки. Например, если у человека уже есть злокачественное образование, то жирные кислоты будут способствовать развитию метастаз.

"Эти новые данные предоставляют ценные инсайты в механизмы, лежащие в основе метастазирования, и указывают на потенциальные мишени для разработки антиметастатических терапий. Однако дополнительные исследования требуются для более глубокого понимания этих процессов и перевода их в клиническую практику", — подчеркнул ведущий врач, автор исследования доктор Хуан Лопес.