Названо два популярных масла, которые опаснее сливочного

В последнее время становятся популярными топлёное масло и его разновидность — гхи, которое широко распространено в странах Южной Азии. Многие люди предпочитают употреблять их вместо обычного сливочного. Однако эти продукты могут быть опасны, предупредил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

"Если обычное сливочное масло содержит 21 миллиграмм холестерина в 100 граммах, то топлёное масло и гхи содержат 25 миллиграммов холестерина. Также и вредных насыщенных жирных кислот становится больше", — написал Вялов в своём телеграм-канале.

Кроме того, добавил специалист, в топлёном масле и гхи уменьшается количество полезных элементов, таких как кальций, фосфор и калий. По словам медика, данные продукты могут наносить больший вред, особенно печени, сердцу и поджелудочной железе. Вялов пояснил, что гхи получается путём нагревания и очистки сливок, а топлёное — нагреванием и плавлением сливок и масла.