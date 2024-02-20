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20 февраля, 15:13

Россиянка полгода назад искупалась в водоёме, и теперь из её глаза достали огромного червя

В Астрахани врачи достали из глаза девушки 12-сантиметрового червя-гельминта

В Астрахани врачи извлекли из глаза девушки длинного червя-гельминта. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, пациентка обратилась за помощью в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу с жалобами на неприятные ощущения в области правого верхнего века.

Девушка из Астрахани, из глаза которой удалили гельминта, — до и после операции. Обложка © Telegram / Минздрав АО

Девушка из Астрахани, из глаза которой удалили гельминта, — до и после операции. Обложка © Telegram / Минздрав АО

Осмотрев больную, врачи диагностировали дирофиляриоз — паразитарное заболевание, передающееся через укусы заражённых комаров и проявляющееся в виде подкожных опухолей. По словам девушки, симптомы начали появляться две недели назад. Также она поведала, что полгода назад искупалась в водоёме, где её, скорее всего, и покусало инфицированное насекомое.

"Хирургическое удаление гельминта под местной анестезией провели врач-офтальмолог Тарлан Юсибов и операционная сестра Мархаба Мамай. Длина гельминта-дирофилярия достигала 12 сантиметров. На сегодняшний день девушка выписана с соответствующей рекомендацией на амбулаторное лечение у врача-инфекциониста и врача-офтальмолога", — говорится в сообщении.

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Ранее в Казани хирурги прооперировали 19-летнюю девушку, в печени которой обнаружили буквально ком червей-паразитов, образовавших кисту размером 20 на 15 сантиметров. Врачам пришлось удалить практически треть органа.

Обложка ©

Freepik / wavebreakmedia_micro

Матвей Константинов
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