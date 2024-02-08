Любителей рыбы и сырых овощей предупредили о риске заразиться опасными глистами

Заразиться опасными глистами можно, даже будучи жителем холодных регионов России, предупредил хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам врача, тот же описторхоз, который, к слову, считается одним из самых опасных паразитарных заболеваний, распространён в водоёмах Западной Сибири.

"Яйца этого паразита развиваются до личинок в телах водных моллюсков и внедряются в тела рыб (как правило, семейства карповых), где окончательно созревают, формируют вокруг себя защитную оболочку (цисту) и ожидают окончательного хозяина: медведя, кошку или человека, — добавил собеседник NEWS.ru.

А эхинококкоз, указал специалист, распространён в степях Оренбургской области и Казахстана. А гельминты попадают в организм человека через мясо рыб, животных, воду, сырые овощи, фрукты или даже траву. Кроме того, заразиться можно, даже если, работая в поле, случайно проглотить грязь с яйцами глистов с рук.