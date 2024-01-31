В Подмосковье хирурги удалили 10-летнему мальчику кисту печени с паразитами

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно удалили 10-летнему пациенту эхинококковую кисту печени, в которой находился ленточный червь. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Операция была успешно проведена лапароскопическим путём через небольшие проколы в брюшной стенке. Киста была отделена от окружающих тканей и органов, чтобы предотвратить её разрыв и распространение паразитов, а затем успешно удалена", — говорится в сообщении.

Заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов рассказал, что на ранних этапах заболевание может протекать незаметно. За медицинской помощью пациенты обращаются только в момент кистозного образования. Пациенты ощущают тяжесть в правом подреберье, наблюдают желтушность кожи, тогда как их физиологические выделения меняют цвет. Специалист отметил, что заболевание может привести к нарушению работы сердца и других органов, а также грозит летальным исходом.

Благодаря вмешательству специалистов сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. Мальчик уже выписан из больницы, восстанавливаться он будет амбулаторно. Школьнику предстоит пройти лечение в поликлинике и кабинете катамнестического наблюдения.