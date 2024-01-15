Подмосковные хирурги удалили "жабры" с шеи 18-летнего пациента

Подмосковные врачи помогли парню с "жабрами" на шее. Как сообщили в региональном Минздраве, 18-летний молодой человек обратился в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы имени профессора В.Н. Розанова. Он жаловался на постоянно увеличивающееся круглое образование, которое хоть и не болело, но влияло на его внешний вид.

Речь идёт о срединной кисте шеи — доброкачественном опухолевидном образовании, которое развивается ещё на стадии эмбриона. При нормальном развитии плода эти жаберные карманы, которые участвуют в развитии и формировании структур головы и шеи ребёнка, зарастают, однако иногда они сохраняются и образуют различные виды кист. По словам челюстно-лицевого хирурга Айнаш Алискендеровой, иногда такие "счастливчики" могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что с ними что-то не так.

"Опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась", — добавила специалист.

В ходе операции кисту удалили и наложили косметический шов. На данный момент парень выписан и чувствует себя хорошо.