КТ вскрыла "зубастую" причину жутких болей в животе у россиянина, которую он игнорировал 6 лет

В Кемеровской области врачи извлекли из живота местного жителя вставную челюсть, которую он проглотил шесть лет назад и с тех пор хранил внутри себя, пока она не начала его беспокоить. Об этом сообщил глава Минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов в личном телеграм-канале.

Рентген, на котором видно вставную челюсть в животе пациента. Фото © t.me / Беглов_Zdrav

"Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили "зубы". Выяснилось, что несколько лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Боли не было — и он не пошёл к врачам. Инородный предмет долгое время не доставлял никаких неудобств. Хирурги больницы удалили протез малоинвазивным методом. Пациент уже дома", — говорится в публикации Беглова.