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11 января, 12:23

КТ вскрыла "зубастую" причину жутких болей в животе у россиянина, которую он игнорировал 6 лет

В Кузбассе из живота мужчины извлекли вставную челюсть, проглоченную 6 лет назад

Хирурги оперируют мужчину с вставной челюстью в животе. Обложка © t.me / Беглов_Zdrav

Хирурги оперируют мужчину с вставной челюстью в животе. Обложка © t.me / Беглов_Zdrav

В Кемеровской области врачи извлекли из живота местного жителя вставную челюсть, которую он проглотил шесть лет назад и с тех пор хранил внутри себя, пока она не начала его беспокоить. Об этом сообщил глава Минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов в личном телеграм-канале.

Рентген, на котором видно вставную челюсть в животе пациента. Фото © t.me / Беглов_Zdrav

Рентген, на котором видно вставную челюсть в животе пациента. Фото © t.me / Беглов_Zdrav

"Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили "зубы". Выяснилось, что несколько лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Боли не было — и он не пошёл к врачам. Инородный предмет долгое время не доставлял никаких неудобств. Хирурги больницы удалили протез малоинвазивным методом. Пациент уже дома", говорится в публикации Беглова.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что подмосковные хирурги спасли школьницу с редкой врождённой патологией — у 11-летней девочки оказалось две матки. Юная пациентка поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота, которые беспокоили её три месяца.

Юрий Лысенко
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