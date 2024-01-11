КТ вскрыла "зубастую" причину жутких болей в животе у россиянина, которую он игнорировал 6 лет
В Кузбассе из живота мужчины извлекли вставную челюсть, проглоченную 6 лет назад
Хирурги оперируют мужчину с вставной челюстью в животе. Обложка © t.me / Беглов_Zdrav
В Кемеровской области врачи извлекли из живота местного жителя вставную челюсть, которую он проглотил шесть лет назад и с тех пор хранил внутри себя, пока она не начала его беспокоить. Об этом сообщил глава Минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов в личном телеграм-канале.
Рентген, на котором видно вставную челюсть в животе пациента. Фото © t.me / Беглов_Zdrav
"Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили "зубы". Выяснилось, что несколько лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Боли не было — и он не пошёл к врачам. Инородный предмет долгое время не доставлял никаких неудобств. Хирурги больницы удалили протез малоинвазивным методом. Пациент уже дома", — говорится в публикации Беглова.
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